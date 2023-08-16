Главарь россиян считает свою миссию очень исторической, сказал экс-атташе Британии по вопросам обороны в Москве.

Хотя во время полномасштабной войны РФ против Украины миф о власти российского диктатора был запятнан, это не значит, что он отступит.

Владимир Путин понимает последствия для него лично, если он потерпит неудачу в Украине, и поэтому "нет цены, которую (Россия - Ред.) не заплатит", публикует мнение бывшего атташе Великобритании по вопросам обороны в Москве Джона Формана Sky News. "Миф о власти (Путина - Ред.) был запятнан" за более чем 500 дней войны, ...но это не значит, что он отступит", - сказал экс-атташе.

По его мнению, диктатор "вполне в своей миссии". "Я думаю, что он считает свою миссию очень исторической... Это часть его личного наследия", - полагает Форман. Эксперт добавил, что Путин считает Запад "чрезвычайно слабым".

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Стоит отметить, что западные государства активно помогают Украине противодействовать полномасштабной агрессии РФ, в частности, предоставляют оружие, боеприпасы и технику.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что надо знать сегодня

РФ рассчитывала быстро захватить Украину, но изрядно "получила по зубам". "Минусовано" много оккупантов - общие потери врага на 16 августа 2023 года составляют примерно 255 570.

СМИ писали, что Россия оказалась в стратегическом тупике, и из-за этого Владимир Путин дал "зеленый свет" на провоцирование россиянами катастроф на Запорожской и Курской атомных электростанциях. Журналисты отмечали, что РФ хочет обвинить в катастрофах украинскую сторону.

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