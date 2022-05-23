Рассказываем о ситуации в Одессе из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

РФ не раз наносила ракетные удары по Одессе с начала полномасштабной войны против нашей страны.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию происходящего в Одессе и области 23 мая из-за вторжения РФ:

06:00 В Одесском городском совете предупредили об опасности посещения побережья Черного моря из-за российских морских мин.

01:34 В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Вместе с тем военные предупредили, что из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров":

"Следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается".

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