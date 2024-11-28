Повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

Сегодня, 28 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе - по Одесской области, где есть раненые и разрушения.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, пока еще уточняется тип и количество ракет, которые враг запустил по региону.

Известно, в результате атаки травмированы трое местных жителей, среди них - 16-летний парень. Как уточнили УНИАН в прокуратуре, все пострадавшие - в Одесском районе, люди получили легкие телесные повреждения. В этом же районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

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Кроме того, в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

По данным пресс-службы, о раненых в Одессе пока информация не поступала. Сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осмотр соответствующих мест продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, жилые дома повреждены в частности в Одесском районе. Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы, которое ликвидировано самозатуханием.

Кипер добавил, что пострадала также 90-летняя женщина, у нее и подростка - ссадины и резаные раны.

"Также сегодня в больнице от полученных травм умерла 26-летняя девушка, которая была ранена в результате российской дроновой атаки 8 ноября. Врачи делали все возможное, однако спасти одесситку, к сожалению, не удалось...", - добавил чиновник.

Ракетный удар по Украине 28 ноября - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Еще вчера вечером враг запустил дроны, а ближе к утру в небо взлетели семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из акватории Черного моря оккупанты запустили ракеты типа "Калибр". Из-за атаки на Ровенщине более 280 тысяч абонентов без света, есть перебои с водой, мощные взрывы слышали жители Стрыя, Луцка, Винницкой области, Хмельницкого. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, предварительно, на открытую территорию.

В стране введены экстренные отключения электроэнергии. Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. В частности, ракетная атака задела западные регионы. Руководитель Волынской ОГА Иван Рудницкий заявил о прилете, сообщается, что первые взрывы в Луцке прозвучали еще в 06:20, вскоре они повторились. Мэр Луцка Игорь Полищук добавил, что в городе перестали ездить троллейбусы, а водоканал и теплоэнерго (критическая инфраструктура) подключают к альтернативным источникам энергии. Кроме того, он заявил, что дети в Луцке 28 ноября учатся дистанционно.

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