С улиц также постепенно убирают баррикады из мешков с песком.

Из улиц в центре Одессы убирают противотанковые "ежи" и баррикады, которые установили в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила Думская.net. Очевидцы рассказали изданию, что с центральных улиц города вывозят противотанковые "ежи", которые установили на проездах к улице Дерибасовской и культурным памятникам.

С улиц также постепенно убирают баррикады из мешков с песком. По словам депутата Одесского районного совета Натальи Богаченко, противотанковые заграждения отошлют на Николаевско-Херсонское направление.

Напомним, в начале марта Дерибасовскую и центр Одессы заблокировали противотанковыми ежами. Военное командование ожидало, что российские оккупанты могут осуществить высадку десанта с моря.

Памятник Дюку на Приморском бульваре обложили горой мешков с песком.

Как сообщал УНИАН, ранее военная администрация Одесской области сообщила, что в оккупированном Приднестровье осуществляют подготовку российских войск с возможным наступлением на Одессу. Кроме того, в Государственной пограничной службе усилили несение службы на участке границы Украины с Приднестровьем.

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