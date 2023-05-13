Враги минируют детские сады, школы и критическую инфраструктуру, отметил мэр Мелитополя.

В пятницу, 12 мая, в Мелитополе прогремели два громких взрыва, организованные самими оккупантами, чтобы создать повод расширить эвакуацию и самим иметь возможность покинуть оккупированные территории.

Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. "Вчера в городе Мелитополе было по меньшей мере два взрыва. Первый произошел в 7 утра, и о нем сразу сообщил враг. Но, по нашему мнению, - это провокации, которые враг делает уже достаточно долго", - сказал он.

По его словам, оккупанты сами устраивают взрывы, чтобы показать, что на них якобы кто-то охотится, поэтому они должны уехать из города. Это происходит на фоне запрета представителям РФ на оккупированных территориях выезжать, чтобы таким образом не показывать, что они готовятся к побегу.

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Кроме того, самоорганизованные взрывы служат поводом для объявления дальнейшей эвакуации в большинстве населенных пунктов.

"Мы уже получаем сообщение, что они начали минировать наши детские сады, школы и критическую инфраструктуру. Это они точно делают для провокации", - сообщил глава Мелитополя.

Федоров отметил, что подтверждением этого является второй взрыв, который произошел в Мелитополе в 22 часа. Сразу после взрыва прекращено электроснабжение 70% города Мелитополь. Также пропала воде и кое-где - мобильная связь.

"После этого враг массово начал перебрасывать свою технику в сторону Запорожской линии фронта. Это десятки единиц техники... то есть враг совершает провокацию, чтобы обвинить украинскую власть, а на самом деле сам пытается скрыть свои деяния на временно оккупированных территориях", - пояснил он.

Ситуация на временно оккупированных территориях - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, Иван Федоров говорил, что "миссия" российских оккупантов по так называемой эвакуации населения прифронтовых территорий Запорожской области оказалась провальной - даже небольшое количество людей, согласившихся уехать, возвращаются обратно.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, эвакуированных оккупантами из Токмака в Бердянск украинцев разместили в непригодных для жизни условиях, а также запретили им возвращаться домой.

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