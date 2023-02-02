В одном из оккупированных населенных пунктов людей останавливали на улице, отвозили в морги и заставляли несколько часов там отработать, отметили в Луганской ОВА.

В Луганской области россияне уже не в состоянии самостоятельно справиться с многочисленными телами ликвидированных, поэтому вынуждены брать на работу местных.

Об этом в Telegram сообщила Луганская областная военная администрация. По ее данным, по Луганску и в российских социальных сетях распространяются объявления о работе в морге.

Сейчас есть информация, что оккупанты предлагают вакансии грузчиков-санитаров в помещениях, обустроенных под морги. Предлагается полная занятость, выходные по согласованию. Опыт работы не нужен, первый день - испытательный.

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"И если в Луганске это происходит более-менее добровольно, то в других городах творится настоящий бардак. К примеру, в Кадиевке есть случаи, когда людей останавливали на улице, отвозили в морги и заставляли несколько часов там отработать", - сообщили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, зафиксированы нарушения оккупантами на занятых территориях Украины прав человека и в других сферах. В частности, в Старобельске оккупационная власть заставляет отдавать детей в возрасте от 6 лет в некий казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания". Тем, кто отказывается, угрожают лишением родительских прав.

Ситуация на фронте в Украине и вражеские потери - что надо знать сегодня

Россияне продолжают наступать на Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях и несут огромные потери.

По состоянию на 2 февраля потери РФ в Украине составляют примерно 129 тысяч 30 захватчиков. Кроме того, в частности, ликвидировано 3211 танков противника и 6382 боевых бронированных машин.

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