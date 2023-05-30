Сейчас в Киевской области подготовлены и проверены сотни защитных сооружений, отметили в КОВА.

В Киевской области есть город, который построили вообще без укрытий для населения, сейчас эту проблему решают.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в эфире информационного телемарафона рассказал о последствиях последних вражеских ударов и подвел промежуточные итоги мониторинга и проверки состояния укрытий в Киевской области.

Он акцентировал, что благодаря ВСУ 29 мая все воздушные атаки врага по региону были отражены. "Наша ПВО отработала все цели. Попаданий нет, только часть обломков попала в частные дома, есть небольшие повреждения - это выбитое стекло, окна и другие небольшие разрушения частных домов. Мы сразу с нашими районами помогаем людям ликвидировать, восстанавливаем... эти последствия попадания обломков", - проинформировал Кравченко.

Видео дня

Глава КОВА отметил, что сейчас в области продолжается мониторинг и работает комиссия ГСЧС, которая проверяет работу и состояние каждого укрытия.

"На сегодняшний день в Киевской области подготовлены 600 защитных сооружений - это хранилища, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения, а также более 1200 простейших укрытий. Но эта работа продолжается. Сейчас мы делаем также укрытие в школах, детских садах. И у нас большая цель построить в каждой школе укрытия, которые также будут использоваться для населения. Мы проверяем частную, коммунальную, государственную форму собственности. Чтобы они были готовы и несли свою главную функцию - сохраняли жизнь людей", - подвел промежуточные итоги мониторинга Кравченко.

Он рассказал, что в Киевской области есть город, который изначально был построен вообще без укрытий. "Также у нас есть проблема - это город Украинка. Когда город строился, то вообще без каких-либо укрытий. И нет такой возможности из-за того, что грунтовые воды очень близко. Но сейчас уже разрабатывается проект - он на финальной стадии, и в городе Украинка будет уже два укрытия в школах. С 1 июня мэр мне обещал запустить строительство, и это будет под моим личным контролем", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в школах будут строить укрытия двойного назначения и привел первый пример учебного заведения в Гатном Фастовского района Киевской области. "...мы построили и душевые кабинки, и все возможное, чтобы людям было комфортно. А после наступления победы и мира, дети могли учиться после школьных занятий дополнительно", - пояснил чиновник.

Массированные удары РФ по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая враг в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами, с полуночи и до утра воздушная тревога звучала в ряде областей Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, во время этой ночной атаки Силами обороны было уничтожено 37 российских крылатых ракет и 29 ударных беспилотников Shahed-136/131. Отмечалось, что враг целился в военные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Через некоторое время российские оккупанты продолжили воздушный террор и второй раз за сутки атаковали Украину ракетами. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, около 11:30 враг атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования. Всего было выпущено 11 ракет: "Искандер-М" (баллистика) и "Искандер-К" (крылатые ракеты) с северного направления. Отмечалось, что украинские военные сбили все ракеты. Взрывы из-за падения обломков сбитых вражеских ракет прогремели в Киеве и Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: