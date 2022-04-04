УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

Ситуация в Киеве и области - трансляция ниже:

06:30 Послы ЕС обсудят в среду новые санкции против РФ после зверств в городах под Киевом, пишет Financial Times. Среди потенциальных наказаний - больше индивидуальных санкций, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на энергоносители.

06:19 Опубликованы спутниковые снимки братской могилы в Буче, вырытой на территории церкви Андрея Первозванного. Фотографии сделал спутник американской компании Maxar Technologies. Первые признаки раскопок братской могилы были отмечены 10 марта.

06:00 Ночь в Киеве прошла относительно спокойно.

04:16 Отбой воздушной тревоги

03:56 Сегодня с 10:00 будет восстановлено автомобильное сообщение из Чернигова в Киев по трассе на Гончаровское (старый киевский путь). Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

03:26 В Киеве была объявлена воздушная тревога.

01:42 Генштаб ВСУ: враг временно отказался от выполнения задания по блокированию и захвату города Киева.

00:00 В освобожденном от российских оккупантов городе Буча под Киевом уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть его к жизни, заявил президент Владимир Зеленский.