Харьков и область постоянно становятся целями для ударов авиации РФ.

Ситуация на Харьковщине неспокойная, оккупанты не прекращают обстреливать регион.

Узнавайте в онлайн-траснляции УНИАН, что сейчас происходит в Харькове и области. Главные новости 20.05.2022:

05:07 "Отбой" тревоги в Харькове и области.

04:58 По всей Харьковщине тревога.

04:10 В Харькове и области отменили воздушную тревогу.

03:33 В Харькове снова слышны взрывы. Жители города снимали места "прилетов" на видео, однако военные неоднократно предупреждали, что такие ролики могут корректировать вражеские удары.

03:14 Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы не прекращаются:

"В центре слышны взрывы, есть "прилеты". Про взрывы сообщают в разных районах города. Если Вы находитесь в домах, соблюдайте правило двух стен от окон".

03:08 В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Всех жителей региона просят перейти в укрытия!

03:07 В Харькове слышны взрывы

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

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