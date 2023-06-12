Под Донецком враг проводит довольно мощные контратаки, отметил эксперт.

Из временно оккупированного Донецка вышли войска РФ и расположились по полупериметру города.

Противник находится возле города, контратакует и пытается вести наступательные действия, рассказал военный эксперт Роман Свитан российской журналистке Юлии Латыниной. По его словам, врагу раньше хватало сил для того, чтобы "активничать" в районе Донецка и при этом в самом городе оставлять войска.

"Донецк сейчас пустой опять, кстати. Опять Донецк пустой. Из Донецка вышли все войска и расположились сейчас… по полупериметру Донецка. В основном, - это в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. И там также пытаются наступать… - под Марьинкой, на Авдеевке пытаются контратаковать", - отметил собеседник.

Свитан подчеркнул, что украинские воины атакуют, а противники контратакуют. "…там довольно мощные таки контратаки, они еще могут их организовывать… раньше им хватало сил проводить наступательные операции по периметру Донецка, и Донецк был… полный от российских войск, а сейчас он реально пустой. Сейчас все войска задействованы в контратаках и в наступательных операциях в районе Донецка…", - добавил эксперт.

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Утром 12 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне атаковали наших воинов на Бахмутском, Лиманском, Марьинском, Лиманскои и Авдеевской направлениях и потерпели поражения.

Стоит отметить, что в июне от оккупантов в Донецкой области освобождены целый ряд населенных пунктов - Сторожевое, Макаровка, Благодатное и Нескучное. Кроме того, деокупировано село, расположенное в Запорожской области, - Новодаровка.

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