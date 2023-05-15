Вражеские дроны "припарковали" пограничники, отметили в ГПСУ.

Украинские пограничники возле города Бахмут Донецкой области ловко использовали антидроновое ружье.

Были приземлены два дрона российских захватчиков, сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Telegram в понедельник, 15 мая. "Пограничники ловко "паркуют" вражеские дроны... Вблизи города-крепости Бахмут наши бойцы успешно противодействуют беспилотникам оккупантов", - отметили в ГПСУ.

В ведомсте добавили, что аэрошпионы противника на рассвете использовали сразу два беспилотника, но они не добрались до цели. "...Пограничники были начеку, как и их антидроновое ружье: обе вражеские "птички" приземлили", - подчеркивается в сообщении.

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По состоянию на утро 15 мая на украинской земле уже ликвидировано 2 тыс. 720 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить Бахмут и несут огромные потери. В начале мая стало известно, что украинские воины возле города освободили от захватчиков несколько километров нашей земли.

15 мая командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что продвижение наших войск на Бахмутском направлении является первым успехом наступательных действий во время проведения операции по обороне Бахмута.

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