Из-за россиян за сутки пострадало много жителей Донецкой области.

За минувшие сутки, 30 марта, российские захватчики убили одного человека в Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. "За 30 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, еще 6 человек в области получили ранения.

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Как писал УНИАН, 30 марта стало известно, что за предыдущие сутки российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области - в городе Часов Яр, еще пять человек в области получили ранения.

Ситуация на Донбассе во время войны с РФ - что надо знать

Генштаб ВСУ утром 31 марта сообщил, что россияне сосредоточили главные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Марьинском, Лиманском, Авдеевском, Купянском и Бахмутском направлениях.

За Бахмут уже длительное время идут ожесточенные бои. По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские воины отразили 22 вражеские атаки на Бахмут.

Стоит отметить, что украинские власти объявляли эвакуацию с неоккупированной территории Донецкой области.

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