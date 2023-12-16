Максимальная ликвидация оккупантов - приоритет. Планы по деоккупации Украины временно смещаются.

Киев разочарован в прогрессе деоккупации территорий Украины: этот "приоритет" временно сместили в пользу максимального уничтожения войск РФ.

О новой "жесткой" стратегии Украины заявляет Bild, ссылаясь на слова ряда офицеров ВСУ. По их словам, главная цель - достичь максимально положительного коэффициента уничтожения в пользу Украины на том или ином участке фронта.

Данный сценарий предполагает, что украинские войска могут отступать с тех позиций, где "выигрыш" в соотношении сил не за ними.

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"Если соотношение 10 к 1 в нашу пользу, мы продолжим наступление, если 1 к 1, мы отступим", - заявил один из офицеров.

По его словам, теперь контроль позиций не имеет первостепенной роли. Со стороны Киева нет давления, логика центра такова: нужно сохранить жизнь как можно большему количеству украинцев и "убить" как можно больше оккупантов.

Один из бывших западных военных подытожил для Bild, что такую стратегию ВСУ можно назвать "контролируемым отступлением с боем".

Вероятнее всего, речь идет не просто о преднамеренном отходе з позиций. При варианте, что "сдача" необходима, Украина будет оставлять за собой минные поля, в которых рассчитывает погубить значительную часть сил армии РФ.

Еще один военный аналитик Запада считает, что таким образом ВСУ рассчитывают довести обострение на фронте до пиковой точки, к кульминации, при которой наступление оккупантов рухнет.

Украина и США готовят новую стратегию войны

На этой неделе The New York Times сообщал, что Украина вместе с США готовит новую стратегию войны после "неудачного" контрнаступления. Издание акцентировало, что прогресс в деоккупации территорий разочаровал Киев.

На данный момент ситуация складывается не в пользу ВСУ: у Москвы больше людей, оружия и ресурсов на поле боя, заявило СМИ. На фоне этого Вашингтон решился направить в Киев своего генерала для проведения консультаций и разработки стратегии.

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