На месте происшествия работают оперативные службы.

Ночью российскую Брянскую область "проинспектировал" очередной БПЛА. Обстрелами накрыло местное административное здание.

Об этом сообщает губернатор Брянщины Александр Богомаз. Он обвинил в атаке Украину и заявил, что беспилотник залетел в город Стародуб.

"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - указал он.

Ситуация в Брянской области - последние новости

Напомним, что приграничная с Украиной Брянская область РФ не редко используется армией России для ударов по нашей стране. Из-за такой "губительной" роли область переняла на себя часть загадочных взрывов, которые то и дело звучат на ее территории.

Так, 4 мая местный губернатор также жаловался на обстрел села Полевые Новоселки Суземского района и заявил об одном пострадавшем.

Еще ранее в Брянске "пустили под откос" несколько грузовых поездов, подрывом железнодорожного полотна. Отметим, что украинские эксперты говорят, что взрывы в области - дело рук местных партизанских сил.

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