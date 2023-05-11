Ночью российскую Брянскую область "проинспектировал" очередной БПЛА. Обстрелами накрыло местное административное здание.
Об этом сообщает губернатор Брянщины Александр Богомаз. Он обвинил в атаке Украину и заявил, что беспилотник залетел в город Стародуб.
"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", - указал он.
Ситуация в Брянской области - последние новости
Напомним, что приграничная с Украиной Брянская область РФ не редко используется армией России для ударов по нашей стране. Из-за такой "губительной" роли область переняла на себя часть загадочных взрывов, которые то и дело звучат на ее территории.
Так, 4 мая местный губернатор также жаловался на обстрел села Полевые Новоселки Суземского района и заявил об одном пострадавшем.
Еще ранее в Брянске "пустили под откос" несколько грузовых поездов, подрывом железнодорожного полотна. Отметим, что украинские эксперты говорят, что взрывы в области - дело рук местных партизанских сил.