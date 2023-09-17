Оккупанты пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны и обойти ее.

Во время ночной атаки российских захватчиков их ракеты летели по сложному маршруту и постоянно маневрировали. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона объяснила, чего пытаются достичь оккупанты.

В частности, по ее словам, российские захватчики "пытаются как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее".

"Понятно, что такой способ атаки враг использует не первый раз, именно пытаясь найти варианты маневра такие, чтобы быть максимально результативными", - сказала Гуменюк.

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"Используются и беспилотные летательные аппараты, и разведывательного типа в том числе. Очевидно, что ракеты воздушного базирования выпущены с самолетов. Ракеты используют сложный маршрут и много маневрируют", - отметила Гуменюк.

Ночная атака РФ - что известно

Сегодня ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за пусков ракет. Сначала ракеты направлялись в сторону Черкасской области, но потом резко изменили курс и нацелились в сторону Одесской области.

Всего оккупанты выпустили 16 воздушных объектов, из них - 10 ракет. Вооруженные силы Украины смогли сбить 6 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" и 6 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555 / Х-55.

В то же время, российским попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.

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