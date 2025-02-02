Машину заметили в районе поселка Щербиновка.

На Торецком направлении российские захватнические войска идут в штурмы на автомобилях типа "нива-пикап".

Об этом в своем Telegram-канале "Офицер" сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, оккупанты применяют такие машины в районе населенного пункта Щербиновка, что в Бахмутском районе Донецкой области:

"К примеру, у нас пикапы, джипы и т. д. используются для доставки БК и людей на позиции. А здесь - просто на барахле на штурм. И аналогов этим решениям они не имеют".

Военный добавил, что тактика применения таких автомобилей очевидна - залететь как можно дальше и высадиться, поскольку медленную бронированную технику успеют уничтожить еще до прибытия на точку высадки.

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Штурмы армии РФ

Как известно, в сети множество раз публиковали фото и видео, на которых российские солдаты атакуют украинские позиции на гражданском транспорте. Кроме того, командование РФ отправляет их в "самокатные" штурмы.

Ранее стало известно о создании в российской армии штурмовых групп, состоящих из раненых солдат и тех, кто передвигается на костылях.

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