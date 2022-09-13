Президент подчеркнул, что крупнейший источник террора в мире – Россия.

Президент Владимир Зеленский заявил о недостаточном давлении на Россию, которая позволяет себе радиационный, энергетический террор и причинение голода.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 201-го дня войны.

"Почему крупнейший источник террора в мире – Россия - до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства. Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории столько всего одновременно. Радиационный террор на Запорожской атомной станции. Шесть энергоблоков! Только присутствие российских войск на станции, только постоянные российские провокации и обстрелы территории станции поставили Украину и всю Европу на грань радиационной катастрофы. Энергетический террор", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что жители многих стран мира страдают из – за болезненного роста цен на энергоресурсы - на электричество, на тепло.

По его словам, Россия делает это сознательно, сознательно дестабилизирует рынок газа в Европе и ограничивает своими ударами нашу украинскую способность экспортировать электричество в Европу.

"Экспорт электричества из Украины мог бы снять остроту энергетического кризиса в Европе так же, как экспорт нашего продовольствия снимает остроту продовольственного кризиса в мире. Террор голодом - это очень циничная и абсолютно просчитанная тактика России. И она направлена не просто против бедных стран, а именно против тех регионов мира, из которых в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев. Острый миграционный кризис в Европе – вот какой расчет государства-террориста. К счастью, нам удалось вместе с партнерами, вместе с ООН, Турцией достичь экспортной зерновой инициативы. Россию заставили разблокировать наши порты. Но сейчас она снова угрожает блокадой. И как реагирует мир? До сих пор нет официального признания России государством – спонсором терроризма", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что до сих пор граждане государства-террориста могут ездить в Европу, чтобы отдохнуть и на шопинг, до сих пор могут получать европейские визы.

"И никто не знает, нет ли среди них палачей или убийц, которые только что вернулись с оккупированной территории Украины. До сих пор российские пропагандисты могут работать именно в тех странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, которым грозит самый большой хаос через созданные Россией ценовую и энергетическую кризиса. До сих пор мы вынуждены просить о помощи с защитой нашего неба от российских ракет – после 200 дней полномасштабной войны!",- заявил глава государства.

Напомним, Зеленский объяснил причины российских ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

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