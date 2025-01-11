Неустановленные дроны долетели до Тамбовской области РФ и упали на дома (фото)

При этом, в российском минобороны отчитались, что за ночь системы ПВО "перехватили и уничтожили" 85 беспилотников.

В городе Котовск Тамбовской области РФ дроны ударили по двум жилы пятиэтажным домам, в результате чего пострадали пять человек.

Как сообщают росСМИ, беспилоник разрушил балкон квартиры на последнем этаже, вынес окна. Потом появилась информация, что от удара в десяти квартирах выбило окна, осколками засыпало дворы. У нескольких домов повреждена кровля и фасады.

При этом, в российском минобороны отчитались, что за ночь системы ПВО "перехватили и уничтожили" 85 беспилотников.

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Из них 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря, 16 дронов - над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, 4 - над Белгородской областью, 2 беспилотника были перехвачены над Тамбовской области и по одному было сбито над аннексированным Крымом и Курской областью.

Прилеты по РФ

10 января стало известно, что под Санкт-Петербургом горел завод по производству ацетона, который используется и в оборонной промышленности.

Пожару был присвоен ранг сложности №2. На месте происшествия были видны яркие вспышки и языки пламени. Огонь охватил 1600 кв м двухэтажного здания. На месте пожара зафиксировали разлив ацетона.

Что стало причиной мощного пожара оккупанты пока не сообщают. Но известно, что российская ПВО ночью работала по дронах. Минобороны РФ даже отчиталось о сбитии 40 БПЛА в нескольких регионах.

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