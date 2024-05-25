Хотя Харьков сегодня очень страдает от российского воздушного террора, защитить его пока нет технической возможности.

Чтобы защитить Харьков от российского воздушного террора, нужны системы Patriot. Но эти дорогущие и крайне дефицитные ЗРК будут быстро уничтожены, как только появятся вблизи города. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко в статье для OBOZ.UA.

"ЗРК Patriot сбивает всю, абсолютно всю номенклатуру российских ракет – начиная от дозвуковых крылатых типа Х-101/555 и КРМБ "Калибр" и заканчивая Х-47М2 "Кинжал" и 3М22 "Циркон". Но Patriot не применяется против малогабаритных объектов", – пишет Коваленко.

Он отметил, что над Харьковом и областью постоянно кружат десятки российских разведывательных дронов типа "Орлан", которые собирают информацию и корректируют огонь по городу и окрестностям в реальном времени. По словам Коваленко, данные дроны редко сбивают, поскольку Украине не хватает соответствующих комплексов ПВО.

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"Уверен, у многих возникла мысль: так вот ЗРК Patriot и будет их сбивать! Нет, не будет. И тут даже не вопрос в цене зенитных управляемых ракет (ЗУР) к Patriot и цене БПЛА Орлан-10, а в том, что "пэтриот" его попросту не увидит. То есть, российский разведывательный БПЛА в нынешних условиях сможет навести на цель (на ЗРК Patriot) российский 9М723 ОТРК "Искандер" или, что еще вероятнее, десяток барражирующих боеприпасов "Ланцет", – поясняет аналитик.

По словам Коваленко, чтобы не терять по одному ЗРК Patriot в неделю, необходимо обеспечить его тотальную защиту. Речь идет о других системах ПВО, которые будут прикрывать "Пэтриот" и бороться с российскими дронами-разведчиками.

"В зоне от границы с РФ до северо-восточных границ Харькова необходимо создать бесполетную зону для российских разведывательных БПЛА. Что в этом вопросе может помочь? Комплексы малого радиуса действия: например, ЗРК Crotal, Stormer, "ОСА", "Стрела-10" и прочие, в том числе ЗСУ Gepard. Но все же ракетные средства, ЗРК, эффективнее по дальности и своевременности уничтожения. Но есть нюанс. Вышеназванные западные образцы мы получаем в недостаточном количестве и медленно, а советские варианты испытывают дефицит советских ракет и постепенно переходят (посредством модернизации) на западные", – говорит аналитик.

Коваленко подчеркнул, что говорить о появлении ЗРК Patriot на защите Харькова невозможно до тех пор, пока не будет решена проблема с российскими разведывательными дронами над городом.

Российский террор Харькова

Как писал УНИАН, в субботу днем российская авиация нанесла бомбовый удар по Харькову. Одна из бомб попала в строительный гипермаркет, в котором находились сотни людей. Некоторое время спустя стало известно, что другой удар пришелся по парку в другой части города. На текущий момент известно о двух погибших и 24 раненных.

Комментируя этот удар, президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине средства ПВО и современную авиацию.

"Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными. И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов", - подчеркнул он.

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