Коваленко подчеркивает важность создания альтернативных средств защиты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как можно защитить объекты военно-промышленного комплекса Украины от ударов со стороны РФ.

"Каждый такой объект, преимущественно, находится в крупных городах. Поэтому, конечно же, его должны защищать силы ПВО, – это и так понятно. А с другой стороны, что еще должны сделать? Создавать альтернативные средства защиты, как по мне. Если мы размещаем объекты военно-промышленного комплекса, важные какие-то объекты, если начинаем производство, то должны их размещать в более безопасных местах", – сказал он в интервью УНИАН.

В частности, по словам Коваленко, это должны быть, например, не надземные комплексы, по которым может попасть ракета, а подземные. Туда достать российские ракеты просто не смогут.

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"То есть мы должны уже сейчас приходить к концепции перевода всего важного производства (и не только его) именно в подземный формат. Чтобы россиянам было гораздо труднее попадать в важные для нас объекты", – подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине

В конце декабря 2023 года Россия впервые после длительной паузы нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки 29 декабря погибли десятки человек.

Через несколько дней, 2 января 2024 года, россияне снова ударили по Украине. Тогда было сбито, в частности, 10 "Кинжалов".

Утром 8 января оккупанты снова обстреляли украинские города ракетами. Погибли четверо украинцев, еще 45 человек пострадали.

Авиационный эксперт Валерий Романенко обратил внимание на то, куда пытались попасть российские захватчики во время последних массированных атак по Украине. По его словам, целью врага теперь является не энергетика.

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