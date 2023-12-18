Он с сознательного возраста принял "правильную сторону в этом конфликте" - сторону Украины.

Боец "Российского добровольческого корпуса" с позывным "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и начал бороться против путинского режима.

Он в интервью TSN.ua рассказал, что с сознательного возраста принял "правильную сторону в этом конфликте" - сторону Украины.

"Потому что, мне кажется, что украинское государство, украинское общество мне ближе своими взглядами и гражданской позицией. Потому что это свободная страна, это люди, которые выбирают, как им жить. В России, к сожалению, такого нет. И я хотел выступить против этого произвола, этого ужаса, который обрушился на эту страну. Я не хотел, чтобы в Украине было так. Не хотел, чтобы в Украине была такая жизнь, как в России", - сказал боец.

Видео дня

Россияне, воюющие на стороне Украины - детали

Денис Соколов, ученый и политолог из РФ, создавший организацию, привозящую в Украину россиян для войны против путинского режима, рассказал о добровольцах, которые воюют на стороне Украины.

"Прибывают из всех регионов России. Едут с Дальнего Востока, из Сибири, из Москвы, с северо-запада, с юга. Кавказ тоже едет. Кавказцы и так были, чеченцы воюют с 2014 года", - заявил он.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" подчеркивает, что они своими операциями будут постоянно беспокоить войска Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: