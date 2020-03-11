Бывший нардеп рассказал, сколько зарабатывает таксистом в Киеве

На вопрос, хочет ли он снова в Верховную Раду, Гаврилюк ответил: «Жена против».

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Гаврилюк рассказал, сколько получает, работая таксистом в Киеве.

Цифрами Гаврилюк поделился в коротком разговоре с журналистами 5 канала.

Экс-депутат отметил, что не признается пассажирам, кем раньше работал и отметил, что рулит за деньги из-за «нелегких времен».

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«Это же такси у меня – временная работа. Я сейчас работаю, потому что надо жить за что-то. Может, человек, который будет ехать, скажет, что тому или иному директору нужны ответственные люди. Надеюсь, что со временем у нас будет какая-то лучшая работа. Может, каким-то директором буду», – сказал он.

На вопрос, хочет ли он снова в Верховную Раду, тот ответил: «Жена против».

«Домой приношу от 15 до 35 тысяч гривень. Я на счетчик посмотрел: заработал тысячу гривень. Хватит мне? Хватит. На этом я закрываю себе эфир и пошел отдыхать», – пояснил Гаврилюк, добавив, что нардепом получал всего 28 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Рады Михаил Гаврилюк подтвердил слухи, что работает водителем столичного такси.