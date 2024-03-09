Украина направила значительные силы на защиту этого региона, а российские войска теперь атакуют по открытым полям без особого прикрытия.

Когда три недели назад Авдеевка перешла под контроль российских войск, Украина и ее союзники опасались, что войска Москвы смогут наращивать свои темпы и быстро продвигаться вперед к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. В то же время, как пишет The New York Times, после быстрого успеха в последующие дни российское наступление застопорилось.

"Сразу после падения Авдеевки в середине февраля Россия быстро продвигалась вперед, чему отчасти способствовало отсутствие сильных оборонительных позиций Украины. Согласно картам поля боя из открытых источников, российские войска захватили три населенных пункта. Однако за последние 10 дней Москва захватила лишь немногим более квадратной мили земли. Ее солдаты вовлечены в бои в окрестностях сел Бердичи, Орловка и Тоненькое", - пишет издание.

Россия сохраняет свою инициативу на поле боя, и военные аналитики говорят, что ее силы все еще могут прорвать украинские позиции в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что оборонительные усилия Киева все больше ограничиваются отсутствием дальнейшей военной помощи со стороны США.

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Однако на данный момент, по их словам, боевые действия, похоже, вернулись к типу безрезультатных встречных сражений, которые характеризовали большую часть боевых действий на передовой в прошлом году.

Военные эксперты называют несколько факторов, в том числе местность, не благоприятствующую наступательным операциям, истощение российских войск после месяцев боев, и украинскую армию, которая направила значительные силы на защиту этого района.

Российские силы "похоже, пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают на относительно открытой местности к западу от Авдеевки", - отмечает один из экспертов.

Недавние боевые действия также дорого обошлись украинской армии, которая, судя по всему, сейчас направила некоторые из своих лучших войск и вооружения в бой в районе к западу от Авдеевки, отмечает NYT.

Военные эксперты говорят, что продолжающаяся оборона Украины в этом районе, скорее всего, призвана дать ее подразделениям время подготовить и укрепить новые оборонительные линии дальше на запад.

Отмечается, что украинские силы извлекли выгоду из особенностей местности. В то время как российские войска атаковали Бердичи, Орловку и Тоненькое через открытые поля с небольшим прикрытием, украинские подразделения удерживают возвышенности в деревнях, что облегчает нацеливание на приближающихся российских солдат.

Если российские войска в конечном итоге захватят три деревни, неясно, какими будут их дальнейшие действия, учитывая, что местность холмистая и усеяна ручьями и водохранилищами, что осложняет дальнейшее продвижение.

Авдеевка - что надо знать

17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки. В то же время отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях. После Авдеевки оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, на некоторых из них они стянули серьезное количество военных.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, российские зоккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись дальше на запад от города:

"Территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий наступления России на востоке Украины. Россия установила контроль над Авдеевкой 17 февраля 2024 года, и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города".

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