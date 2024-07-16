Мусиенко оценил возможности оккупантов достичь оперативных или стратегических успехов.

Российские войска попытаются достичь тактических успехов там, где атакуют. Речь идет прежде всего о Донецкой области, считает военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

"Это - Покровское направление. Они сосредоточатся на том, чтобы, возможно, до конца лета захватить Часов Яр и продвинуться дальше на Покровск. Враг также не оставляет и Торецкое направление". – отметил он.

По его словам, похоже на то, что наступление россиян постепенно идет на спад: количество атак уменьшается, и данную тенденцию фиксируют с начала июля.

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"По состоянию на сейчас я не вижу возможностей у оккупантов достичь оперативных или стратегических успехов. Вероятнее всего, все закончится незначительными тактическими успехами в Донецкой области. На этом их наступление, которое продолжается еще с октября 2023 года будет исчерпываться и останавливаться", - добавил Мусиенко.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, The New York Times писал, что украинская власть планирует начать переговоры с Россией и завершить боевые действия, которые продолжаются на линии фронта протяженностью почти 1000 километров.

Отмечалось, что сейчас россияне приближаются к ключевой дороге снабжения на востоке, а бои с каждым днем становятся тяжелее и интенсивнее.

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