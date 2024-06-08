Теми силами, которые у РФ есть на Харьковском направлении, удерживать фронт "уже практически невозможно", заявил эксперт.

Наступление России на Харьковском направлении полностью забуксовало, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"И это уже превращается в тяжелую ношу для рашистских войск, потому что мы начинаем давить огневыми средствами, мы начинаем проводить контратаки, пока еще не контрудары, и теснить врага на некоторых участках этих двух плацдармов в Харьковской области. Таким образом враг несет очень большие потери, и сейчас более жестко для генштаба РФ становится вопрос, что делать с этими плацдармами", - заявил Жданов.

По его словам, теми силами, которые у РФ есть на Харьковском направлении, удерживать фронт "уже практически невозможно".

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"Прорвать или продвинутся вперед - об этом вообще не идет речи. Для этого надо как минимум раза в два увеличить группировку и особенно насытить ее тяжелой бронетехникой. Этого в армии РФ начинает довольно сильно не хватать", - добавил эксперт.

Жданов исключил продвижение россиян к Харькову, как и создание или так называемой буферной зоны в регионе. Кроме того, по его мнению, провал на Харьковском направлении может служить сдерживающим фактором для российского командования, чтобы не начинать атаковать украинские позиции в Сумской области.

Наступление РФ в Харьковской области - заявление Зеленского

Напомним, 8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию, и это весомый результат Вооруженных сил Украины:

"Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено".

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