Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника.

Российские оккупанты перебрасывали отдельные подразделения с Лиманского направления для усиления наступательных действий в сторону Часового Яра. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, ситуация возле Часового Яра динамичная.

"Со стороны Сил обороны проводится постоянная работа для того, чтобы удерживать все участки и не допустить удара с флангов относительно Часового Яра. Мы наблюдаем, что противник перебрасывает на это направление резервы, силы и средства для того, чтобы достичь успеха и продвинуться дальше по линии фронта. Конечно, Силы обороны находятся в более выгодной позиции. В частности, относительно укреплений и самого расположения Часового Яра", - рассказал он в эфире Еспресо.

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Музычук считает, что россияне будут пытаться получить хоть какую-то победу в Часовом Яру.

"Мы наблюдаем на отдельных участках определенное уменьшение штурмовых действий противника. Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часовой Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - пояснил он.

Ситуация возле Часового Яра - детали

Ситуация в районе Часового Яра действительно тяжелая, но даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.

Заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко поделился мнением, насколько реально российским войскам захватить Часов Яр в срок до 9 мая.

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