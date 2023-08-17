Украина была вынуждена разместить ценные резервы возле Купянска, несмотря на постоянные попытки добиться прорыва на юге.

Российская и украинская армии участвуют в игре в кошки-мышки на 800-мильном фронте, поскольку каждая сторона пытается заставить другую развернуть ценные резервы и, таким образом, открыть новые бреши в кристаллизующейся линии соприкосновения.

"В анналах мировой военной истории такое случалось довольно часто, когда вдоль протяженной границы возникали тупиковые ситуации", - сказал Марк Войгер в интервью Newsweek. Он бывший специальный советник по делам России и Евразии тогдашнего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

Пока Украина пытается прорваться на юге Запорожской и юго-востоке Донецкой областей, российские войска переходят в наступление на северо-востоке Луганска и Харькова. Войска Москвы надеются отвлечь внимание и ресурсы от долгожданного контрнаступления Киева на юге и, возможно, даже прорвать позиции украинцев и отбить город Купянск.

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Там Украина была вынуждена разместить ценные резервы, несмотря на постоянные попытки добиться прорыва на юге.

Перед аналогичной дилеммой стоят и российские командиры. Сообщается, что в последние месяцы Москва перебросила некоторые из своих наиболее опытных и хорошо оснащенных подразделений в Запорожскую и Донецкую области, намереваясь сдержать ожидаемое украинское контрнаступление.

Подход Киева заключался в проведении многочисленных разведывательных операций, подкрепленных постоянным подрывом российской артиллерии и ресурсов снабжения в тылу. Теперь выясняется, что Украина направила значительные ударные части и резервы в локальные прорывы в районе запорожского населенного пункта Роботино и донецкого села Урожайное.

Это вынудило российское командование рассредоточить свои войска по линии фронта. Продолжающиеся украинские десантные рейды через реку Днепр также означают, что российские войска должны удерживать позиции на восточном берегу реки, даже несмотря на то, что этот район был сильно затоплен и считался непроходимым после разрушения Новой Каховской плотины в июне.

Российские войска, отвечая на недавнюю украинскую операцию через Днепр, отметили, что даже небольшой рейд открыл значительную брешь в их обороне на восточном берегу.

Следует ожидать новых диверсионных и разведывательных действий, поскольку Москва и Киев стремятся прорвать относительно статичную линию фронта, которая с приближением зимы грозит еще больше укрепиться.

"Если они не могут продвинуться к своей основной цели или основной области первоначальной задачи, они будут искать в другом месте", - сказал Войгер, старший научный сотрудник Центра европейского анализа и профессор Американского университета в Киеве.

Это верно для обеих сторон, добавил Войгер.

"Вполне логично, что этого следовало ожидать, если не считать решительного прорыва, который, я думаю, был бы чрезмерно оптимистичен со стороны Запада, ожидающего такого прорыва", - сказал он об усилиях Украины по продвижению вперед.

"Российскому командованию имеет смысл попытаться отвлечь украинцев в другом направлении, чтобы они могли ослабить это давление на свои силы на юге", - добавил Войгер.

Павел Лузин сказал, что отвлечение или сковывание противника имеет большое значение на поле боя. Он российский политический аналитик и приглашенный научный сотрудник Флетчерской школы права и дипломатии Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс. "Главное преимущество в том, что противник теряет гибкость и подвижность, теряет пространство для маневра", - сказал он.

Российская доктрина, добавил Лузин, "диктует не попадать в такую ситуацию и не терять стратегическую инициативу. Именно поэтому командиры пытаются восстановить инициативу тактическими наступательными действиями и применением авиации, ракет и барражирующих боеприпасов типа "Шахед".

Война в Украине - последние новости

Украинские военные освободили село Урожайное Донецкой области и продвинулись на юго-восточном фронте в направлении ключевого портового города – Мариуполя. Деоккупации населенного пункта могли способствовать кассетные боеприпасы.

Российские захватчики безуспешно пытались наступать на украинские позиции на шести направлениях линии фронта. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ. "В течение суток произошло 24 боевых столкновения", - сказано в сводке.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области.