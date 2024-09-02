По словам Фирсова, некоторые пехотинцы от усталости "просто похожи на зомби".

Ситуация в районе Покровска Донецкой области тяжелая, это направление нуждается в пополнении более свежими силами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов. По его словам, на положение вещей влияет истощение украинской пехоты и усиленное давление со стороны российских войск на Покровском направлении. Также есть много факторов, о которых не хочется говорить публично.

"Мы подробно докладываем свои мысли старшему командованию и я вижу, что командование пытается все учесть и принять меры. Но, тем не менее, очень многое можно изменить в тактике и стратегии", - акцентировал военный. Видео дня

По словам Фирсова, ощущение определенного кризиса пехоты проявляется не в отсутствии мотивации. "Большинство нас из Покровска, из Донецкой области. Фактически мы защищаем свой дом. Поэтому вопрос мотивации у нас первоочередный, на любые продвижения врага мы очень больно реагируем, потому что понимаем, что это наша земля и мы должны все сделать, чтобы ее защитить", - подчеркнул военный

Он добавил, что пехоте труднее во много раз, поскольку военные находятся под постоянным шквалом огня уже не один год. "Мы иногда работаем с пехотой в их блиндажах и чувствуем, что некоторые ребята просто похожи на зомби, если можно так сказать. Извиняюсь, но говорю как есть", - отметил Фирсов.

Военный считает, что Покровское направление должно получить более свежее усиление других частей, отдельных батальонов, возможно, даже бригад. "Может быть парень более свежий, без контузий, нормальный по состоянию здоровья, который несколько месяцев в вооруженных силах. А есть ребята, которые уже третий год на передовой, из одной горячей точки в другую. Были в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, а сейчас где-то на Торецком или Покровском направлении. Им физически и морально очень-очень сложно, поэтому они держатся из последних сил", - пояснил он.

Фирсов отметил, что вооруженные силы наиболее уязвимы во время ротации, поэтому этот процесс должен происходить без комментариев в открытых источниках. "Что касается пополнений, условно две тысячи бойцов на направление Донетчины - это мало. Только на Покровск, я бы сказал, нужно не менее бригады. Бригада - это три-четыре тысячи человек. Но, есть старшее командование, пусть оно принимает решение, чтобы не считалось, что каждый солдат - генерал-полководец. Тем не менее, наше ощущение здесь, что усиление свежих должно быть", - добавил он.

Военный признал, что существует определенная дилемма между опытным и уставшим или свежим и неопытным пополнением, поэтому старшему командованию нужно постоянно комбинировать силы.

"Нужно отдавать неопытные подразделения в подчинение более опытным. Сами ротации проводить не так, что одна бригада вышла совсем, а другая бригада зашла. Делать это в течение двух суток неправильно. Постепенно надо вводить новое подразделение. Возможно, делать так, чтобы сначала новое подразделение взяли на вторую линию обороны, они там немножко подержались, побыли немножко под огнем и после этого переходили на первую линию обороны. Вариантов, как правильно завести и внедрить новое подразделение, чтобы они понемногу привыкли, множество", - резюмировал Фирсов.

Ситуация на Покровском направлении

Как писал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что на этом направлении оккупанты имеют преимущество в количестве вооружения и личного состава, однако украинские воины наносят им ощутимые потери.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, 31 августа на линии фронта произошло 199 боевых столкновений. 52 из них отбили на Покровском направлении, горячее всего было возле Гродовки, Новогродовки и Михайловки.

Forbes писал, что Украина перебрасывает туда наступательную бригаду Национальной гвардии "Кара-Даг". Якобы речь идет об около 2000 бойцов.

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