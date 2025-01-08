В Генеральном штабе не подтверждали эту информацию.

Российским оккупационным войскам удалось прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По его словам, сейчас там складывается тяжелая ситуация:

"Смогли прорвать нашу оборону на Лиманском направлении, продвигаются к н.п. Колодязи от Ивановки, ситуация сложная".

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Лиманском направлении войска РФ 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжалось.

Видео дня

Ранее в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что сейчас Силы обороны держатся в западной части города Курахово, а также контролируют Кураховскую теплоэлектростанцию. Продолжается тяжелое противостояние.

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