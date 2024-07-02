Наши партнеры спокойно могут ввести в Украину свои войска.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отмечает, что наши партнеры спокойно могут ввести в Украину свои войска и одновременно защищать как границы НАТО, Евросоюза, так и гражданскую инфраструктуру и граждан Украины.

Об этом он сказал в интервью на Radio NV, комментируя вопрос о возможности направления в нашу страну военных стран-НАТО.

"Наши партнеры спокойно могут ввести в Украину свои войска. Не инструкторов. Я бы хотел видеть, например, операторов систем ПВО. И это легко объяснить и дать пощечину Путину, сказав: Мы ставим в Украине на расстоянии 100 км системы Patriot, NASAMS и все ракеты, которые мы будем видеть, летящие в направлении мирных городов и гражданской инфраструктуры будем сбивать. Любая ракета, которая приблизится к границам НАТО, или границам Европейского Союза будет считаться как угроза НАТО, или угроза границам. И будет сбиваться еще за 100 км на подлете к этой границе. Я считаю, что противостоять этому никто не сможет и это будет правильная позиция и заявление", - подчеркнул Костенко.

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По его словам, если бы партнеры это сделали, это был бы сильный шаг, который в том числе показал бы их решимость.

"Я думаю, что они к этому придут. Желательно, чтобы это произошло раньше", - добавил нардеп.

Костенко подчеркнул, что есть страны, у которых десятки, сотни комплексов ПВО, которые сейчас очень нужны Украине.

"Мы не просим передать. Мы говорим: Поставьте свои экипажи. Мы предоставляем вам территорию. Защищайте свои границы с нашей территории и заодно наших гражданских людей", - отметил нардеп.

Помощь Украине от НАТО

Как писал УНИАН, Запад медленно размывает российские "красные линии". Сначала "нормой" для западных партнеров Украины стали удары по Крыму, позже не такими страшными начали выглядеть атаки по военным целям на территории РФ, а сейчас уже не табу потенциальная возможность появления здесь иностранных военных инструкторов.

Первым об инициативе отправить военных инструкторов в Украину сказал президент Франции Эмануэль Макрон.

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