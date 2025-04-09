Намерения Путина в Украине раскрылись благодаря наступлениям РФ на ключевых направлениях, - аналитики

Они считают, что российские войска в настоящее время преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении.

Среди ключевых тем войны на Украине в последние месяцы были продолжающиеся усилия России по захвату города Покровска в Донецкой области.

Как пишет Sky News, контроль над городом, который российские СМИ называют "воротами в Донецк", позволит Москве серьезно нарушить украинские линии снабжения вдоль восточного фронта.

"Его захват также усилит кампанию России по захвату города Часов Яр, который находится на возвышенности, предлагая потенциальный контроль над более обширной территорией,- сказано в статье.

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Огромные ресурсы, которые Москва задействует в своих попытках взять под контроль Покровск, указывают на намерения президента РФ Владимира Путина в Украине, по мнению аналитиков ведущего американского аналитического центра Института изучения войны.

Они считают, что российские войска в настоящее время преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении, но украинские операции беспилотников и локальные контратаки продолжают осложнять их продвижение в этом районе:

"Российские силы потратили последние 13 месяцев и потеряли более пяти дивизий танков и тысячи солдат, наступая на Покровск и пытаясь захватить город".

Аналитики заявили, что российские наступательные операции "подчеркивают решимость Путина захватить всю Украину военными средствами любой ценой, если он не сможет сделать это путем переговоров".

"Будущие российские атаки на Покровск приведут только к большим потерям в живой силе и технике, если российские военные вообще способны проводить такие операции после того, как за последние три года боевых действий они понесли значительные потери в бронетехнике и личном составе", - добавили они.

ISW отмечает, что российские командиры, скорее всего, готовы предпринять эти долгосрочные операции, "потому что они действуют, исходя из предположения или с прямым знанием того, что Путин не намерен заканчивать войну на Украине в ближайшем будущем". Они продолжили:

"Ранее Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине бесконечно, и неоднократно указывал, что он не заинтересован в разрешении войны на каких-либо условиях, кроме тех, которые он продиктует".

ISW продолжает оценивать, что Путин не заинтересован в прекращении войны и "намерен продолжать сражаться, пока не достигнет своих целей в Украине, которые заключаются в свержении нынешнего украинского правительства и категорическом уничтожении украинских военных".

Война в Украине - ситуация на фронте

Информация о том, что российские войска якобы продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей в районе населенных пунктов Шевченко и Вольное Поле, не соответствует действительности. Об этом рассказал военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады, которая держит этот участок фронта.

По его словам, на указанном участке фронта продолжаются штурмовые действия.

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