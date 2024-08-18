Налетели 'Сычи': в ГУР показали охоту на оккупантов (видео)

Рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а значит - результативно.

Воины группы Партизана 9 департамента ГУР продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

В пресс-службе ГУР показали налет "Сычей" на тыл врага. Дроновые комплексы результативно отработали по целям. Российские объекты пылали.

"Налетели "Сычи" в тылу врага горят военные цели. Огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также fpv-дронов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно - результативно.

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Как сообщал УНИАН, пресс-офицер бригады "Червона калина", подполковник Николай Коваль отмечал, что на Покровском направлении днем и ночью продолжаются бои с врагом, Силы обороны сдерживают наступление противника, но это дается непросто.

Он подчеркивал, что Покровское направление и в дальнейшем остается самым горячим на фронте - продолжаются круглосуточные нон-стоп бои, которые почти постоянно проводятся в прямом столкновении. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Враг имеет большие потери, но накопил очень значительное количество личного состава. Он отмечал, что приближение врага к Покровску не означает, что уже завтра город будет оккупирован.

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