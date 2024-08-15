Сейчас россияне пытаются захватить больше территории на востоке, а украинские военные пытаются продвигаться на Курщине.

На данном этапе трудно оценить успешность операции Украины в Курской области РФ, поскольку мы не знаем ее целей. Об этом сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Россияне начали перебрасывать некоторые подразделения с востока еще до начала боевых действий на Курщине, поскольку сразу снять бригады с Волчанска, Покровского направления и Часового Яра и перебросить их на Курщину за два дня невозможно из-за большого количества логистической работы. Возможно, расчет был оправдан в плане того, что россияне часть подразделений вытянут с востока. Возможно, задача состояла в том, чтобы сорвать наступление на Сумщину. Не зная конкретных планов, на основе которых формировался замысел операции на Курщине, мы не можем оценить ее успешность", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Отмечается, что сейчас Украина входит в такой этап войны, когда нужно готовиться ко всем возможным сценариям. С одной стороны, не прекращается продвижение оккупационных войск РФ на Покровском направлении. С другой же – на Курщине создана военная комендатура Украины, которую возглавил генерал Москалев.

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"Сейчас россияне пытаются захватить больше территории на востоке, а мы пытаемся продвигаться на Курщине, чтобы потом перерезать их логистические коммуникации, которые им питают войска на Донбассе. То есть нам придется и в дальнейшем вести текущие боевые действия. Если кто-то думает, что это территориальный размен, то есть мы идем с Курщины, а россияне с Покровского направления, то это точно не проблема наших военных планировщиков", – констатировал эксперт.

Бои в Курской области: последние новости

С утра 6 августа продолжается операция Украины в Курской области РФ. По состоянию на 15 число, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, взято под контроль 1 тысячу 150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. Украинские военные продвинулись в оборону противника на 35 км.

Тем временем советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что Москва перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ.

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