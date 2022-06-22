Страна-агрессор считает, что должен быть диалог между ядерными державами.

Министерство иностранных дел России назвало предотвращение ядерного конфликта приоритетом. Страна-агрессор считает, что должен быть диалог между ядерными державами.

"С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращения прямого конфликта между ядерными государствами, поддержка диалога с деконфликтинга", - заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков для российского пропагандистского издания "РИА".

Ранее Казахстан призвал всю планету отказаться от ядерного оружия.

Немецкий генерал рассказал, как НАТО должно реагировать на попытки РФ применить ядерное оружие.

Договор о запрещении ядерного оружия:

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. К настоящему времени документ подписали 86 государств, почти 60 - ратифицировали.

Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция отвергли ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше осложнить дальнейший прогресс в области разоружения.

Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.