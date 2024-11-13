Киев хотел бы гарантировать, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, заявил один из чиновников.

Украинские официальные лица месяцами заявляли, что не отдадут оккупированную Россией территорию в рамках любого мирного урегулирования. Но сейчас, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивает на ускорении переговоров, в Киеве придают не меньшее значение получению гарантий безопасности.

Об этом пишет The New York Times. Два высокопоставленных чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", – заявил глава Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

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Другой высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, был более откровенным:

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности".

Границы Украины определены международно признанной декларацией о независимости от 1991 года. Сейчас под контролем РФ около 20% украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией, подчеркнул Костенко.

Похоже, что именно такой подход Украина использует, чтобы оправдать любую возможную сделку, в которой Россия сохранит контроль над украинской землей, пишут авторы материала. В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "каким бы путем мы ни пошли, юридически никто не признает оккупированные территории как принадлежащие другим странам".

Скептицизм относительно приверженности РФ к прекращению огня происходит из событий 2014-2015 годов, когда Россия нарушала любые перемирия, а в итоге начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году.

В качестве гарантии против новых атак со стороны РФ официальные лица в Киеве хотят членства в НАТО. Западные чиновники дали понять, что хотят присоединения Украины к блоку, но не по ускоренному графику. Также Украина хочет получить мощный арсенал вооружений от Запада, что позволит быстро нанести ответный удар и будет служить сдерживающим фактором от возобновления боевых действий.

Москва уже не раз заявляла, что считает вступление Украины в НАТО неприемлемым. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно пытался изобразить Украину как неуступчивую сторону в мирных переговорах, намекая на условия урегулирования, которые выгодны только ему. Украинские и западные официальные лица рассматривают его позицию как требование капитуляции.

Важным аспектом любых переговоров является еще и тот факт, что украинские силы контролируют часть Курской области РФ. Издание пишет, что Киев рассматривает эту территорию как потенциальную "разменную монету" на переговорах, но в Москве считают, что для начала переговоров необходимо, чтобы Украина отступила с этих территорий.

По мнению некоторых сторонников войны в Москве, спорные вопросы, включая территориальные претензии, делают маловероятным урегулирование до весны следующего года.

"Нам будет трудно прийти к согласию именно потому, что даже наша самая мягкая позиция предполагает дополнительные территориальные уступки со стороны Украины", – заявил сторонник Кремля Константин Малофеев.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Киев хотел бы гарантировать, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставив промышленные районы слишком опасными для инвестиций. Ширина демилитаризованной зоны также будет ключевым фактором.

Но сейчас Украина теряет позиции так быстро, как почти никогда с первых дней вторжения РФ. Москва отточила эффективную, но дорогую тактику продвижения вперед с помощью небольших пехотных атак, фактически обменивая свой личный состав на украинские земли. Имея слишком мало солдат, Украина прибегла к переброске войск между горячими точками на фронте, чтобы предотвратить развал линии фронта.

Обеспечить выгодное для Украины урегулирование, пока Россия наступает, будет чрезвычайно сложно, считает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Российские переговорщики вряд ли удовлетворятся только теми территориями, которые уже заняла их армия.

Война в Украине: переговоры

В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме "территории в обмен на безопасность". Об этом пишет The Washington Post. Европейские политики считают, что должны наращивать военную поддержку Украины, чтобы укрепить ее позиции на возможных мирных переговорах.

Ранее Reuters писало, что следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на мирные переговоры.

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", – заявил собеседник издания.

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