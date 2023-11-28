Это первое подобное учреждение, которое оккупанты организуют в регионе.

Власти РФ во временно оккупированной Херсонской области при руководстве гауляйтера Владимира Сальдо заявила об открытии первого "спецприемника" для детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, речь идет об учреждении-убежище для украинских детей, которых Россия украла у Украины.

"Это будет первое учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей", - хвастался гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

Создание приюта одобрила омбудсмен РФ Львова-Белова

Как говорится в сообщении пророссийской группы "Мой дом - Херсон" в социальной сети вКонтакте, соответствующую инициативу поддержала уполномоченная по правам ребенка при Путине российский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Последняя вместе с диктатором в марте 2023 года получила ордер на арест от Международного уголовного суда Гааги из-за возможной причастности к похищению украинских детей.

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