За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику 30 тысяч гривень.

На Херсонщине нейтрализован российский агент, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и подорвал часть боекомплекта.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За совершение диверсии оккупанты обещали своему приспешнику "вознаграждение" в размере 30 тыс. грн.

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Установлено, что предателем оказался рецидивист, который неоднократно был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийство.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в частности в криминальных кругах.

Во время задержания у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, содержащий контакт установленного сотрудника спецслужб РФ.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала российского агента, который "наводил" ракетные удары по школам Николаева.

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