Общее количество российский потерь достигло более 414 тысяч захватчиков.

Украинские воины продолжают систематически уничтожать российских захватчиков на фронте. На этот раз подтверждена ликвидация нескольких российских офицеров, среди которых один топ-оккупант.

Как сообщил украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", "успешно демобилизованными" стали:

мобилизованный подполковник Сагидуллин Анвар;

лейтенант Эрдинеев Сойел;

Кузнецов Даниил (звание неизвестно).

Потери россиян на фронте - актуальные данные

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили ряды российских захватчиков на 920 солдат. Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили около 414 тыс. 680 человек.

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В течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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