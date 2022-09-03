Найденный беспилотник уже передали ВСУ.

В Днепропетровской области на территории Синельниковского района сегодня был обнаружен упавший вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Он предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Дальность полета "Орлана" достигает 600 км, а продолжительность - до 16 часов. Найденный сегодня беспилотник уже передан ВСУ", - отметил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины 2 сентября сбили российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевской областью. Этот беспилотник входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".

На нашей земле по состоянию на 3 сентября ВСУ ликвидировали 49 050 противников и сбили в небе 864 вражеских беспилотников.

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