Определенную часть "вагнеровцев" все же оставят Пригожину, предполагает Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж считает, что до Беларуси доедут не все 45 тысяч наемников из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Определенная часть будет распределена по российским силовым структурам, как, например, Росгвардия.

"Это будет делаться очень легко, не только идеологически, они же не идеологические патриоты и за что-то воюют, они воюют за деньги. Кто платит деньги, как в старой поговорке, тот заказывает музыку. Поэтому "вагнеровцы" будут работать на тех, кто будет платить деньги – хорошие деньги", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению Маломужа, определенную часть "вагнеровцев" все же оставят Пригожину. Однако это будут те, кто не сможет осуществить повторную попытку мятежа. В то же время генерал отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешивший перемещение "вагнеровцев" на территорию Беларуси, понимает, что они представляют для него личную угрозу.

Видео дня

"Когда Лукашенко займет какую-то не ту позицию перед проигрышем россиян, когда Лукашенко поймет, что ему нужно выходить из игры, вот тут пригодятся "вагнеровцы", которые будут находиться в 80 км от Минска. Они легко пройдут и захватят резиденцию самого Лукашенко, и он это понимает. Поэтому спецназовцы Беларуси, КГБ Беларуси, но и России будут совместно контролировать это подразделение. Там может быть несколько тысяч", – пояснил Маломуж.

Кроме того, наемников ЧВК "Вагнер" может использовать и Россия для организации различных провокаций как против самого Лукашенко, так и на границе с Украиной, Польшей, Прибалтикой. Также их могут задействовать для выполнения спецзаданий.

"Это контролируемый резерв, частично финансируемый, но который будут использовать по целевым задачам. Ну, а другие будут воевать на фронте. Но я скажу так, их будут использовать еще больше как "пушечное мясо" – раз тот, кто предал, как считает Путин, предаст еще. Поэтому будут бросать на тяжелые участки фронта, для провокаций, для террора и диверсий и их будут уничтожать наши войска и наши спецподразделения", – резюмировал Маломуж.

Мятеж ЧВК "Вагнер": последние новости

23-24 июня наемники Евгения Пригожина двинулись маршем на Москву. За сутки они взяли под контроль Ростов и дошли до Московской области. Однако после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин развернул колонну техники всего в 200 км от Москвы. По итогам переговоров "вагнеровцы" должны были перебазироваться в Беларусь.

Аналитики американского Института изучения войны пишут, что Путин оказался в неудобном положении из-за мятежа "Вагнера" после того, как он решил не преследовать его участников. Отмечается, что "Вагнер" все еще вербует новых людей по территории РФ, тогда как Минобороны России проводит конкурентную работу по заключению контраков с "вагнеровцами".

Вас также могут заинтересовать новости: