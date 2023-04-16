Местным жителям предлагают смотреть это во время прогулки по опустошенному городу.

В центре временно оккупированного Мелитополя россияне устроили показ "пасхального поздравления" от мертвого пропагандиста Владлена Татарского.

Как сообщает местное издание "РИА-Мелитополь", в центре города оккупанты установили экран, с которого вещает недавно взорванный российский военкор на фоне опустевшего города.

Речь Татарского еще больше шокирует, чем сам факт поздравления от мертвеца.

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"Когда-нибудь мы все умрем, и однажды мы все воскреснем, в этом доброе известие. С нами воскреснут наши командиры Моторола, Клуни, Воха, остальные, Батя (боевики псевдореспублик - УНИАН). Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы будем теле, мы не знаем. Мы не знаем, когда это будет, как это будет. Но мы точно знаем, что как-то это произойдет", - говорит Татарский с экрана.

Ликвидация Владлена Татарского

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Стрит-бар" прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован российский "военкор" и пропагандист Владлен татарский.

Российские спецслужбы обвинили в убийстве местную жительницу Дарью Трепову. Ранее она фигурировала в базах ФСБ после задержания на антипутинских митингах. По версии ФСБ, Трепова якобы подарила татарскому бюст со взрывчаткой.

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