Защитник рассказал, что имеет впечатление, что "Украину сливают".

Полномасштабная война в Украине продолжается, и заместитель комбата 65-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил 56-летний тернопольчанин Тарас Михальчук (позывной "Испанец"), который вернулся из Испании, оставив семью, чтобы защищать Родину, назвал проблему нашего государства.

Замкомбата в интервью "Украинской правде" заявил, что "мы построили страну-монстра, в которой честному человеку жить некомфортно". Защитник также раскритиковал наступление ВСУ на Работинском выступлении летом прошлого года. "У нас, офицерских низов батальонного уровня, было впечатление, будто кто-то умышленно делал так, чтобы то наступление просто умерло. Положили кучу людей, а результата - ноль. Извините... мой батальон прошел здесь столько, сколько ни один другой не видел. И мы потеряли минимально людей", - подчеркнул он.

Собеседник добавил, что его побратимы на себе держат тяжелое направление, на котором каждый день есть штурмы. "Благодаря бригадной артиллерии, другим подразделениям и FPV-дронам мы держимся. Но где те миллионы дронов? Как и миллионы деревьев...", - спросил замкомбата.

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Михальчук подчеркнул, что ему это просто дико, поскольку он специально приехал из европейской страны, отказался от испанского паспорта, потерял кучу денег, хорошую работу, оставил за границей семью, в том числе детей.

"А тут у меня такое впечатление, что ту Украину сливают. У меня за нее сердце болит. Воевать идут лучшие, умирают лучшие, а эти отказники, некомпетентные генералы, полковники... Украина мне напоминает большую птицу, которая расправила крылья и хочет взлететь, но ей не дает коррупция. Как в армии, так и в государстве. Я уже столько раз пожалел, что поехал сюда", - сказал он.

Собеседник добавил, что приехал на Родину, потому что очень ее любит, но не будет здесь жить. "Я кайфую от того, какая она красивая. Мне больно, что я не могу здесь жить и наслаждаться красотой, в которой вырос. Украина дискомфортна для жизни. Я смотрю на людей, и вот они вроде любят ту Украину, но ничего не хотят делать, чтобы она была сильная", - считает воин.

По словам замкомбата, в Испании как узнали, что он имеет звание капитана в Украине, то "у них глаза на лоб полезли". "У них военный офицер - это средний класс. Спрашивали: "А тебе за твои награды что-то доплачивают?". А я чего из армии в 2000-м году уволился? Потому что меня задолбала эта нищета. Я - офицер, и не было за что мяса, штанов купить", - пожаловался он.

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В нашем государстве с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации. По словам нардепа и волонтера Руслана Горбенко, в текущем году нашу армию нужно пополнить 100-110 тысячами человек.

По словам украинского воина Алексея Тарасенко, в ВСУ считают, что ощутима серьезная несправедливость в отношении некоторых военных, поскольку в обновленном законе о мобилизационных мероприятиях не предусмотрена демобилизация.

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