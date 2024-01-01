Украина наращивает собственное производство на случай, если западных поставок будет недостаточно.

Президент Владимир Зеленский не очень откровенен в отношении целей Украины на востоке и юге в ходе войны против Российской Федерации.

Заявленная стратегическая цель – вернуть Украину к ее первоначальным границам – не изменилась и не изменится, но он больше не устанавливает временных рамок и не обещает, какое количество территории Украина сможет деоккупировать в следующем году, пишет издание The Economis по итогам интервью с Зеленским.

Непосредственной задачей Украины в сухопутной войне будет "защита востока, спасение этих очень важных городов Украины, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева", и защита критической инфраструктуры страны.

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Завышенные ожидания, которые Зеленский создавал в преддверии контрнаступления 2023 года, отчасти и привели к разочарованию, пишет издание.

"Мы должны учитывать свои собственные силы", - сказал президент.

Хотя он по-прежнему уверен, что Америка, в конце концов, окажет военную помощь, Украина также наращивает собственное производство на случай, если западных поставок будет недостаточно. В рамках этого плана Б он просит американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия, начиная от артиллерийских систем и ракет для ПВО.

Война с Россией - ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба о войне с РФ.

Авиация Сил обороны Украины за 1 января нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск. Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления россиян.

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