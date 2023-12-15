После почти двух лет полномасштабной войны украинские офицеры говорят, что у них нет другого выхода, кроме как продолжать бороться.

Уже два месяца российские оккупационные войска пытаются захватить Авдеевку Донецкой области. Россияне начинали свои попытки с массированного лобового штурма. Сейчас – во время третьей волны – небольшие группы российской пехоты пытаются проникнуть на украинские позиции.

"Здесь десятки тел. Они пытаются продвигаться. Мы их убиваем. Отправляют еще. Изначально это были группы по 10 человек. Теперь это один-два-три без поддержки. Командир использует их, как живое мясо", – рассказал изданию The Guardian заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, который обороняет Авдеевку, Иван Смага.

По его словам, россияне используют разные методы – некоторые ползали по ледяной земле. Другие рыли норы "как мыши". Несколько захватчиков притворялись мертвыми, часами лежа рядом с трупами погибших товарищей.

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"Мы наблюдаем за ними. Они лежат под теплыми телами. В конце концов они поднимаются, двигаются", – пояснил Смага.

Авдеевка находится на линии фронта уже почти десятилетие, с тех пор как Россия оккупировала Донецк в 2014 году. Из Авдеевки до областного центра всего 20 минут езды. После начала полномасштабного вторжения россияне так и не смогли захватить этот город, где украинские Вооруженные силы построили большие укрепления и подземные командные пункты. Пока защитники Авдеевки держатся, пишет издание.

Иван Смага подчеркнул, что хотя россияне и могут быть идиотами, у них больше ресурсов. На Авдеевском выступе враг накопил 40 000 военных, танки, бронированные машины МТ-ЛБ советских времен и 152-миллиметровые гаубицы.

"У нас достаточно, чтобы защититься от нападения. Но если они будут продолжать наступать, нам понадобится гораздо больше", – рассказал заместитель командира, признавшись, что его подразделение с конца лета получает меньше боеприпасов.

Журналисты отмечают, что десять дней назад россияне захватили промку – промышленную зону на юго-восточной окраине города. На северо-западе идут ожесточенные бои в селе Степное. Кроме того, российские войска совершили серию рейдов на Авдеевский коксохимический завод. Они захватили важный террикон, подняв там российский триколор, но пока не смогли пробить ограждение по периметру.

"Завод наш. Ни один российский солдат внутрь не попал", – подчеркнул Иван Смага.

После почти двух лет полномасштабной войны украинские офицеры говорят, что у них нет другого выхода, кроме как продолжать бороться.

"Путин не хочет переговоров. И мы тоже. Многие наши ребята погибли. Они заплатили огромную цену. Если мы остановимся сейчас, то для чего? Нас не беспокоит превосходство России в пехоте. Их 140 миллионов. Нас волнует то, что у них больше оружия", – объяснил офицер по имени Юрий Зубчак.

Как долго Авдеевка будет оставаться под контролем украинских войск, неизвестно, пишут журналисты. Тема выхода защитников из Авдеевки не обсуждается, по крайней мере публично.

"Мы будем стоять до конца. Если Запад нас не поддержит, Москва снова попытается захватить Киев, как в 2022 году. И далее будет", – резюмировал Иван Смага.

Война в Украине: важные новости

14 декабря россияне впервые за несколько месяцев ударили по Украине аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Тревогу объявляли несколько раз – оккупанты били в несколько волн. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что на Киевщине силы ПВО сбили одну ракету "Кинжал".

Что касается ситуации на передовой, то, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 82 боевых столкновения. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ, в частности, на Авдеевском направлении.

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