По словам министра, уже сегодня нужно работать над построением новой идеологии и понимания того, как украинцы будут жить в безопасной среде

Министерство внутренних дел уже начало разработку механизма восстановления безопасного пространства в Украине после победы.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей, сообщили в пресс-службе Министерства.

"Мы все объединились ради победы. Однако она должна быть не только на поле боя. Победа должна произойти и в сознании людей. Когда граждане переосмысливают свою ответственность и роль в процессах государственного строительства. Вместе с вами мы должны уже сегодня работать над построением новой идеологии и понимания того, как украинцы будут жить в безопасной среде", - подчеркнул глава МВД.

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Также, по его словам, ведомство продлевает развитие ряда проектов, направленных на создание "безопасной образовательной среды". Среди других проектов, которые имеют целью усилить правопорядок на территории Украины, есть "Система мониторинга безопасности", "Безопасность публичных пространств", "Безопасность на дорогах", "Безопасность территориальных общин". Особенно актуальным остается "Безопасная граница".

"Сейчас из-за полномасштабной войны остается временно не контролируемым Украиной сухопутный участок границы с Российской Федерацией в 922 км. Силами обороны страны был возвращен контроль над участком в 395 км украинско-белорусской границы и более 1000 км на границе с Россией. Мы работаем над осовремениванием средств контроля: камеры видеонаблюдения с тепловизорами, управляемые новейшим программным обеспечением по всей линии государственных рубежей не оставят "слепой" ни один участок нашей границы. На некоторых отрезках мы уже работаем с таким оснащением. Глаза границы видят далеко", - рассказал министр внутренних дел.

Кроме того, он отметил, что к формированию пространства безопасности и сегодня, и на будущее должны присоединиться представители власти всех уровней.

"Это философия и подход по принципу win-win, когда выигрывает и община, и регион, и страна. Ведь если у нас безопасна каждая община, то у нас и безопасный регион. А если у нас безопасен каждый регион, то у нас и безопасная страна. Мы начали эту работу уже вчера. Сегодня предлагаю всем приобщиться к ней. Чтобы наше завтра было победным и перспективным", - заявил Клименко.

Восстановление Украины

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль представил план восстановления Украины, который состоит из трех ключевых этапов. На реализацию понадобится 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы страны-агрессора РФ.

Несколько ранее президент Владимир Зеленский назвал три приоритета в восстановлении Украины и украинской экономики. Туда, в частности, вошли кибербезопасность, энергетика и сельское хозяйство.

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