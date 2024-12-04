Эксперт рассказал также об угрозе для Сил обороны в случае перерезания врагом трассы Курахово-Запорожье.

Трасса Курахово-Запорожье сейчас под огневым контролем врага и если она будет перерезана, то Силам обороны придется отойти от города. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

Он отметил, что возле города Курахово (Донецкая область) ситуация развивается пока что не в пользу Вооруженных сил Украины и такая тенденция постоянная и пока нет оснований говорить, что она может измениться.

"Враг находится уже в черте города, ведутся бои в середине Курахово. Кроме того враг охватывает город и создает условия для перерезания трассы Курахово-Запорожье, что создаст значительные логистические трудности, которые на 99,9% заставят нас оттуда отойти. Более того, по последним данным эта трасса находится под огневым контролем врага", - подчеркнул Попович.

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Он также отметил, что враг дошел до Великой Новоселки (Донецкая область) и пытается его окружить:

"Мы с этим населенным пунктом можем потерять юг Донецкой области и тогда враг может развить наступление на Запорожскую область, чтобы продвинуться вглубь ее. Все слышали о том, что могут быть наступательные действия в Запорожской области. На областной центр вряд ли враг будет идти, но может атаковать Орехов, Гуляйполе".

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте в районе пяти населенных пунктов.

По данным мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную информацию с поля боя, россияне продвинулись на нескольких направлениях. В частности, враг продвинулся возле Сухих Ялов (Донецкая область), Константинопольского (Донецкая область), Даченского (Донецкая область), Пушкино (Донецкая область) и в Курахово (Донецкая область). Большинство населенных пунктов расположены на Кураховском направлении.

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