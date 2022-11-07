По мнению военнослужащего, с точки зрения влияния на войну массированные ракетные удары России по гражданской инфраструктуре бессмысленны.

В скором времени Россия может повторить массированные террористические атаки украинских городов. РФ отправляет в Беларусь много иранских дронов, вероятно, для ударов по Киеву и Западной Украине.

По мнению военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, то, что РФ не ударила десятками ракет по Украине в понедельник, как обычно это происходило в последнее время, не значит, что россияне не сделают это в любой другой день, передает 24 канал.

"Все ждали в понедельник мощный ракетный удар. Его не было, но это не значит, что его не будет во вторник, среду, четверг и т.д. В то же время очень много дронов, по информации наших разведчиков, отправляют в Беларусь – для ударов по Киеву и Западной Украине", – заявил он.

По его мнению, с точки зрения влияния на войну массированные ракетные удары России по гражданской инфраструктуре бессмысленны. Они не ослабляют украинцев и заставляют их адаптироваться.

Массированные ракетные атаки России в понедельник

Первая масштабная ракетная атака России "в понедельник" пришлась на 10 октября.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Россия выпустила более 100 ракет.