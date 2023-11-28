Отмечается, что бойцы ССО показали свою работу на Южном направлении.

Украинские защитники на Южном направлении продолжают превращать в металлолом вражескую технику. Бойцы Сил специальных операций "минуснули" российскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

"Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", - говорится в сообщении пресс-службы ССО в Telegram-канале.

Отмечается, что спецназовцы оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь. Точным выстрелом техника россиян была уничтожена дотла.

Потери России в Украине по состоянию на 28 ноября - главные новости

27 ноября первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что потери России с 20 по 26 ноября составил 6260 российских оккупантов, 672 единицы вооружения и военной техники.

Кроме того, только за прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 860 захватчиков и десяток различной военной техники россиян. Таким образом, общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 326 440 человек личного состава, а также десятки тысяч единиц техники.

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