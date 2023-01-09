Раненому военнослужащему пришлось удалить часть мозга, медики действовали практически вслепую.

Освобожденный из российского плена 34-летний врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк поделился, как в бункере меткомбината им. Ильича в Мариуполе провел уникальную операцию на открытом мозге, которая спасла жизнь морпеху Павлу Самбуру.

По его словам, изначально они не рассчитывали на успех, ведь боец сразу после ранения впал в кому.

"Анестезиолог настаивал: "Давай, попробуем что-то сделать...". Признаться, воспринял операцию, как авантюру, но мы попробовали... Мы действовали вслепую. Понимали, что в голове человека - катастрофа, но ее масштаб оценить не могли. Операция длилась часа четыре. Периодически пропадало электричество, которое поступало в бункер с помощью генераторов. Еще у нас были налобные фонари... Мы подняли пациенту кость, рассекли твердую мозговую оболочку. Часть мозга оказалась разрушенной – пришлось ее просто убрать. Убрали треть правого полушария, потому что оно было нежизнеспособно, давление падало до "50 на 0"", - рассказал Дмитрий в интервью УНИАН.

По его словам, когда их взяли в плен, российские медики не поверили, что морпех пережил такую серьезную нейрохирургическую операцию в бункере: "Уже потом, поняв, что это правда, даже как-то нас зауважали".

"Когда бойца забрали в Донецк, я критично отнесся к его шансам на жизнь. Как оказалось, напрасно. Видно, Богу угодно, чтобы он выжил. Он хорошо восстановился. У него полностью сохранены двигательные функции рук и ног. Он не нуждается в постороннем уходе. Не пострадал интеллект. Пока, конечно, имеются какие-то координационные нарушения, чуть пострадали память и концентрация внимания, но это все мелочи. И я счастлив, что так получилось", - добавил Дмитрий Кубряк.

Из тела военного достали гранату - уникальная операция

Ранее УНИАН писал, как военные врачи успешно провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты из тела раненого военнослужащего.

Граната была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала.