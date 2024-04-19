По мнению военного, все зависит от того, как человек покажет себя в боевых действиях.

Командир подразделения Terra в составе 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов в эфире телемарафона прокомментировал возможность мобилизации заключенных на фронт.

"По моему мнению, здесь ситуации могут быть очень разные. Каждую из них надо рассматривать отдельно. Если человек будет добросовестно выполнять свои обязанности как военный, если он будет уничтожать врага и ускорять украинскую победу, то в контексте войны, контексте того, что мы стоим бок о бок, я буду относиться к этому человеку положительно", - сказал Волохов.

Кроме того, военный отметил, что такая практика не является новой и ее использовали многие страны в состоянии войны. "История знает немало фактов и событий, когда человек за определенные свои проступки, жизненные ошибки, платит Родине борьбой за нее. И если этот человек будет бороться эффективно, то почему бы и нет", - пояснил Волохов.

Видео дня

Мобилизация заключенных: что известно

10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных. "За" - 281 народный депутат.

Предполагается, что участие в боевых действиях для осужденных будет добровольным. По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Ивана Тимочко, мобилизация в Украине должна быть справедливой, поэтому призывать людей нужно не по социальному или профессиональному положению.

По словам главы министерства юстиции Дениса Малюськи, Минюст не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, совершившим преступления на службе, а также преступления против государственности.

Вас также могут заинтересовать новости: